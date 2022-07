Borsele Sloepoort Cup: vier poules, zes speeldagen

De voetballers van RCS, De Meeuwen, sv Walcheren en Terneuzense Boys komen op dinsdag 16 augustus in actie in poule A1. Een dag later nemen MZC'11, SVOD'22, Kloetinge onder 23 en Zeelandia Middelburg het tegen elkaar op in poule A2. Op zaterdag 20 augustus is vervolgens de finaleronde van de gehele A-poule.