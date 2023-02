Boete en punten in mindering voor derdeklasser Veere

Druk, drukker, drukst: Christoph Praet traint nu twee clubs

Hij zit jaarlijks voor zijn werk zo’n 70.000 kilometer in de auto, is geboren en getogen in Nieuw-Namen en aan zijn vijfde seizoen als trainer van Hulsterloo bezig. Sinds kort is Christoph Praet ook verantwoordelijk voor de resultaten van zaterdag-tweedeklasser FC Axel. De voormalige spits van onder meer HVV’24 en Terneuzen is blij dat hij met steun van zijn omgeving ergens anders in de keuken mag kijken.

11 februari