Boere stelt bij rentree titel en terugkeer in eredivisie veilig met FC Twente

Quinten de Muer houdt Oostburg met vier doelpunten in spoor van koploper

21 april VLISSINGEN Oostburg won zaterdag via onder meer vier treffers van Quinten de Muer met 5-1 van Hulsterloo in de vierde klasse van het zondagvoetbal en blijft in het spoor van koploper Steen. Breskens, dat de afgelopen twee weken vijf punten liet liggen en hierdoor afhaakte in de titelstrijd, herstelde zich met een 2-1-zege bij ODIO.