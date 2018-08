Boere matchwinnaar voor FC Twente in duel met Sparta

Mallie wil graag weer vlammen aan de Irislaan

15 augustus VLISSINGEN - Het resultaat is niet belangrijk in de voorbereiding. Het is een veelgehoorde kreet van trainers die hun ploeg klaarstomen voor het echte werk. Bij VC Vlissingen zullen ze daar ongetwijfeld anders over denken. Drie derdedivisionisten (Goes, Hoek en UNA) werden op een gelijkspel gehouden, Stedoco was nipt te sterk (0-1) en tegen tweedeklasser Arnemuiden werd met 1-2 gewonnen.