Boere en Roemeratoe met FC Twente naar laatste acht KNVB beker

Vlissingen-Nue­nen: een parodie op een wedstrijd

17 december VLISSINGEN - John Karelse deed gisteren na het duel met Nuenen (0-6) iets ongebruikelijks. In plaats van dat hij naar de kleedkamer ging, beende de trainer van hoofdklasser Vlissingen richting de kantine. Wat volgde was een minutenlang durend onderhoud in de bestuurskamer op sportpark Irislaan. Karelse sprak met de voorzitter van de sponsorcommissie en met de clubpreses. Over de inhoud van het gesprek wilde de oefenmeester niets kwijt. ,,Dat gaat jou niks aan’’, snauwde Karelse.