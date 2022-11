Blunder bezorgt Kloetinge eerste nederlaag van het seizoen

VIERDE DIVISIEDe eerste nederlaag van het seizoen is een feit voor Kloetinge. Op bezoek bij Poortugaal gingen de Zeeuwen zaterdag met 1-0 onderuit door een doelpunt in de slotminuten. Keeper Mitchell Braafhart was de pechvogel aan de kant van Kloetinge.

Bij koploper Kloetinge waren er weinig zorgen. De promovendus was na twaalf duels nog altijd ongeslagen in de vierde divisie en had inmiddels een voorsprong van vier punten op eerste achtervolger Smitshoek. Zelfs de mindere wedstrijden - bijvoorbeeld vorige week tegen hekkensluiter De Dijk - werden tot zaterdag gewonnen door de Bevelandse formatie. Daarmee voldeed de ploeg vooralsnog aan misschien wel de belangrijkste voorwaarde om uiteindelijk kampioen te worden.

Het begin van het duel bij Poortugaal, zaterdagmiddag, was eveneens niet goed. De thuisploeg nam het heft in handen, terwijl Kloetinge zich vooral moest bezighouden met verdedigen. Het was dan ook Poortugaal dat voor het eerste gevaar zorgde, via Gerwin Lake. Na het eerste speldenprikje slaagde Kloetinge er zelf ook steeds meer in bij het doel aan de overkant te komen. De koploper creëerde steeds meer, behalve doelpunten. Die zaten er voor de pauze in Zuid-Holland voor beide ploegen niet in.

Ook na de pauze waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. De gevaarlijkste man aan de kant van Kloetinge was Jorik Mijnhijmer. Hij zorgde onder meer voor gevaar via een snelle uitbraak en een vrije trap, maar zonder succes, zoals iedereen bij Kloetinge zonder succes bleef. Ook keeper Mitchell Braafhart. Hij ging in de slotminuten in de fout, waardoor Poortugaal er alsnog met de overwinning vandoor kon gaan. Het was Gerwin Lake, die voor rust de grootste kans onbenut liet, die de matchwinnaar werd.

Kleinere marge

Een domper voor koploper Kloetinge, dat dus ook mindere wedstrijden kan verliezen en na zaterdag ook niet meer ongeslagen is. De ploeg blijft koploper, maar het verschil van vier punten is na de nederlaag bij Poortugaal geslonken tot één punt. Nummer twee Smitshoek won zaterdag namelijk met 0-1 bij Goes.