Bliek, Bakx en Bolussen: Kloetinge-fans steunen Zeeuws duo in de Arena

BESCHOUWING Hoek en Goes moeten het kompas durven bijstellen

30 oktober Je hoort het bij vrijwel iedere promovendus als naar de doelstelling voor het nieuwe seizoen wordt gevraagd: ‘We gaan voor handhaving’. Dat werd deze zomer bij Hoek verteld, dat debuteerde in de derde divisie zaterdag, en in mindere mate bij Goes, dat op hetzelfde niveau op zondag zijn entree maakte. De twee Zeeuwse clubs zijn tien wedstrijden onderweg en dat is een mooi moment om de balans op te maken. Eén ding staat als een paal boven water: bij zowel Hoek als Goes moet iedereen omhoog durven kijken en het woord handhaving niet meer gebruiken.