Blessure van scheidsrechter brengt HVV’24 niet van de leg

Zevenklap­per Breskens met de ene beauty na de andere

BRESKENS - Hoogstaand was het niet, bekende Soufian Dooms, maar de goals... Smullen, vond de trainer van Breskens. Hij zag zijn ploeg het inhaalduel met Hoofdplaat met 7-1 winnen in de vierde klasse zondag. ,,Het was de wedstrijd van de mooie goals.‘’

6 april