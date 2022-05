Björn de Neve (43) is de vijfde hoofdtrainer dit seizoen bij Hoek

Björn de Neve wordt de nieuwe hoofdtrainer van Hoek. De 43-jarige Belg woont net over de grens in Wachtebeke en was de afgelopen jaren werkzaam als hoofd jeugdopleiding bij profclub KAA Gent. Maandagavond meldt hij zich voor het eerst op het veld in Hoek. Hij tekent een overeenkomst tot medio 2023.

Afgelopen december gingen Björn de Neve en KAA Gent uit elkaar. De club bedankte hem toen ‘voor zijn bijdrage aan de professionalisering van de jeugdwerking’. De oefenmeester is ook leraar lichamelijke oefening en in het bezit van het (vereiste) Uefa A-diploma. In het verleden was De Neve als trainer onder meer werkzaam bij Ninove, Lovendegem en KVV Zelzate.

Bij die laatste club ging hij in de zomer van 2017 aan de slag. De Neve leidde de club vervolgens naar het kampioenschap in de eerste klasse provinciaal, waardoor KVV Zelzate promoveerde naar het derde amateurniveau. Hij was in het verleden ook actief bij Topsportschool Gent en werkte tussen 2009 en 2014 vijf seizoenen in de jeugdopleiding van Club Brugge. In oktober 2013 bracht De Neve zijn eigen boek uit: ‘Handelingssnelheid in voetbal’.

Bij Hoek wordt hij dit seizoen de vijfde hoofdtrainer. Lieven Gevaert begon het seizoen en stapte in oktober op, zijn assistent Steven Maes volgde niet veel later. Nadat enkele noodverbanden waren aangelegd - Istvan Bakx, Niels Slager en Gert-Jan van Leiden verzorgden trainingen - was Kenny Verhoene de opvolger van Gevaert. Vanwege een coronabesmetting bleef het voor Verhoene echter bij slechts één training. Steven de Groot werd in november vervolgens de derde hoofdtrainer van het seizoen. De Belg hield het na twee (verloren) wedstrijden voor gezien en verkaste naar Rupel Boom.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Lorenzo Staelens en Gaby Demanet (rechts) vertrokken afgelopen week bij Hoek. © Orange Pictures

Half december werden Lorenzo Staelens en zijn assistent Gaby Demanet aangesteld. Demanet was in het verleden verdeeld over twee periodes al hoofdtrainer van Hoek geweest. Onder het duo begon Hoek aan een opmars. De twee trainers wilden graag blijven, maar het verlengen van hun contract nam meer tijd in beslag dan Staelens en Demanet hadden gedacht. Afgelopen donderdag barstte de bom en stapten de twee trainers per direct op. Zonder het duo reisde Hoek af naar Amsterdam, waar het zaterdag met 3-0 onderuit ging tegen Ajax.

Hoek zakte naar de zevende plaats maar deelname aan de nacompetitie behoort toch nog steeds tot de mogelijkheden. Björn de Neve speelt met Hoek dit seizoen nog vier competitiewedstrijden en is ook volgend de hoofdtrainer van de Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist. Of er dit seizoen nog wat te halen valt, zal na de komende twee duels duidelijk zijn. Zaterdag ontvangt Hoek directe concurrent Excelsior’31, dat evenveel punten (46) heeft. Volgende week dinsdag wacht een uitwedstrijd bij nummer vier Barendrecht, dat nu één punt meer heeft. De vierde plaats kan aan het eind van de rit goed zijn voor deelname aan de nacompetitie.