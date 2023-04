Bikkelende Bliek heeft bij Rupel Boom nog weinig kunnen vieren: ‘Het had heel mooi kunnen zijn’

VIERDE DIVISIE/VIDEO Goes doet héle goede zaken met doelpunt­rij­ke zege bij nummer twee Capelle

Vierdedivisionist Goes heeft zaterdag een knappe overwinning geboekt. Op bezoek bij nummer twee Capelle won de ploeg van trainer Dennis de Nooijer met 2-5. Daarmee bleef Goes voor de elfde keer op rij ongeslagen én pakte het - na de 1-1 in de derby tegen Kloetinge - in acht dagen tijd vier punten tegen de top twee.