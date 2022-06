Bijzonderheden van de drie Zeeuwse duels vanavond in de nacompetitie

Groen Wit-Terneuzen (voor een plaats in de tweede klasse)

Drie jaar geleden speelden deze teams ook al ‘s in de nacompetitie tegen elkaar. Terneuzen won toen met 4-2, waarna het in de volgende ronde na strafschoppen zijn meerdere moesten erkennen in WSC. De keer dáárvoor dat Terneuzen in de nacompetiie uitkwam, eindigde dat óók jammerlijk na strafschoppen. Toen (in 2014) was RKTVV vanaf de stip de bovenliggende partij. Terneuzen won in de nacompetitie nog nooit na strafschoppen. En in de districtsbeker verloor Terneuzen zijn laatste drie strafschoppenseries (tegen Hontenisse, Vlissingen en Clinge). Beter geen strafschoppen vanavond?