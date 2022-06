Bijzonderheden van alle acht Zeeuwse duels in de nacompetitie en een quizvraag

Elf Zeeuwse wedstrij­den dit weekeinde in de nacompeti­tie. Kijk hier welke

VLISSINGEN - Het nacompetitievoetbal barst dit weekeinde los in Zeeland. In elf wedstrijden is het alles of niks. Nou ja, winnen is doorgaan naar de volgende ronde en verliezen is einde seizoen.

10 juni