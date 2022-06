Bijzonder seizoen van Hoek eindigt na nederlaag bij VVOG

Als de kruitdampen straks zijn opgetrokken, zullen ze bij Hoek toch tevreden terugkijken op met name de tweede seizoenshelft. Bij de herstart in februari had de ploeg twaalf punten uit twaalf duels, maar onder de in december aangetreden Lorenzo Staelens en Gaby Demanet zette de ploeg grote stappen op de ranglijst. De topploegen in de derde divisie kwamen in zicht, maar die kreeg Hoek uiteindelijk net niet te pakken. De ploeg eindigde met 55 punten op plek vijf.

In Harderwijk kon De Neve door blessures geen beroep doen op onder anderen Steve Schalkwijk en Roycel James, terwijl Jaïr Oosterlen buiten de selectie was gelaten. Jahrdell Constansia begon in de punt van de aanval, maar speelde niet zijn beste wedstrijd van het seizoen. De eerste kans van de wedstrijd was voor VVOG, maar Jeremy de Graaf zag zijn inzet gestopt door Jordi de Jonghe.

Mogelijkheden

De doelman, die na elf seizoenen afscheid neemt, zag hoe zijn ploeg daarna mogelijkheden kreeg om de score te openen, maar Rik Impens, Giovanni Delannoy, Karim Bannani en opnieuw Delannoy kregen de bal niet voorbij doelman Paul Eppink. Kort na de tweede kans voor Delannoy sloeg VVOG wel toe. Job Hoogedoorn pegelde de bal knap langs De Jonghe. Kort na rust liet Istvan Bakx, die de laatste wedstrijd van zijn carrière speelde, een kans op de gelijkmaker liggen. Ook hij vond Eppink op zijn weg.

Daarna was het aan de andere kant weer raak. Hoogedoorn werd bediend met een steekbal en schoot de 2-0 binnen. Daarna moest Hoek wel komen en deed dat ook. Aanvoerder Impens zorgde met een fraaie vrije trap voor 2-1 en schoot even later ook de gelijkmaker binnen (2-2). De concentratie leek vervolgens even weg bij Hoek, want nog geen minuut na de gelijkmaker zorgde Hoogedoorn met een prachtig schot in de verste kruising voor 3-2.

Door die overwinning gaat VVOG de nacompetitie in om degradatie te voorkomen. Dat doet het samen met Odin’59. Naast Goes degradeerden ook de amateurs van Ajax. FC Lisse promoveert als kampioen naar de tweede divisie, Sparta Nijkerk, Sportlust’46 en DVS’33 - dat met 2-3 won bij Sportlust’46 - mogen via de nacompetitie proberen om ook te promoveren.

Rode kaart

In de slotfase verloren enkele spelers van Hoek het hoofd. Karim Bannani kreeg rood, Giovanni Delannoy geel waar rood ook had gekund. Een mooi moment na tachtig minuten was de rentree van Fabian Wilson. Precies 602 dagen na zijn laatste officiële wedstrijd in het shirt van Hoek, keerde hij als invaller terug in de hoofdmacht. De rechtsback kreeg bijna een jaar geleden met een aangetast zenuwstelsel te maken, deed er vervolgens alles aan om terug te komen, speelde onlangs een paar keer met het derde elftal en werd door Björn de Neve beloond met een plek in de wedstrijdselectie.

Opgeven komt in het woordenboek van Wilson niet voor en hij zal ook komend seizoen proberen om weer bij Hoek op het veld te staan. Björn de Neve is dan opnieuw de trainer, als Hoek met een flink gerenoveerde selectie aan een nieuw seizoen begint. Eén ding is zeker: in Hoek hopen ze dat die voetbaljaargang een stuk rustiger wordt dan dit seizoen.

VVOG-Hoek 3-2 (1-0). 31. Job Hoogedoorn 1-0, 52. Job Hoogedoorn 2-0, 59. Rik Impens 2-1, 67. Rik Impens 2-2, 68. Job Hoogedoorn 3-2. Scheidsrechter: R.G.C.M. Schul (Leidschendam). Rode kaart: 90. Karim Bannani (Hoek). Gele kaart: Job Hoogedoorn, Dailey Groenwegen (beiden VVOG), Alexander Embrechts, Mohammad Jabar Zada, Giovanni Delannoy, Gertjan Martens (allen Hoek). Aantal toeschouwers: 650.

VVOG: Paul Eppink; Jeffrey Snijders, Bruce Lücke, Dailey Groenewegen, Jake Wollgarten (74. Donovan Bock); Matthias in ’t Anker (72. Mark Bottenheft), Yasin Kurt; Rafik el Hamdi, Mitchel Dijkhof, Job Hoogedoorn (89. Bart Hoeve); Jeremy de Graaf.

Hoek: Jordi de Jonghe; Ruben de Jager (84. Steven Smulder), Gertjan Martens, Alexander Embrechts, Karim Bannani; Aaron Verwilligen, Rik Impens, Mohammad Jabar Zada; Istvan Bakx (80. Fabian Wilson), Jahrdell Constansia (55. Erwin Franse) en Giovanni Delannoy.