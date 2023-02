Bijna de gehele technische staf ontbreekt bij Terneuzense Boys; club is niet blij met inhaalduel

DERDE KLASSE A Gretig HVV’24 maakt er vijf en wil voor de periodeti­tel gaan

In Hulst won HVV’24 zondag in de derde klasse A gemakkelijk van DSE. Hontenisse was de minst gelukkige ploeg tegen Hoeven en verloor. Philippine won overtuigend van nummer twee Zundert en Steen kan weer drie punten bijschrijven na een ruime overwinning tegen Wernhout.