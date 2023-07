(Bijna) alles wordt anders na de zomerstop: dit zijn de tegenstanders van Hoek, Kloetinge en Goes

competitie-indelingenHoek, Kloetinge (beiden derde divisie) en Goes (vierde divisie) weten wie komend seizoen hun tegenstanders zijn in de competitie. De indelingen voor de divisies voor de voetbaljaargang 2023-2024 gingen sinds vrijdagavond al rond op internet en zijn zaterdag officieel gedeeld door voetbalbond KNVB. Wat het meest opvalt: Goes gaat weer flink wat wedstrijden op zondag spelen.

De drie Zeeuwse ploegen komen na de zomer behoorlijk veel nieuwe gezichten tegen. Voor Kloetinge is dat logisch, want die ploeg werd kampioen in de vierde divisie en is dus een nieuwkomer in de derde divisie. Maar ook Hoek en Goes - die na de zomerstop op hetzelfde niveau spelen als daarvoor - treffen veel andere tegenstanders. Voornamelijk clubs uit het zondagvoetbal.

Vanaf het seizoen 2023-2024 wordt in de derde en vierde divisie namelijk weekendvoetbal gespeeld, zoals dat in de tweede divisie al het geval was. Er wordt op die niveaus geen onderscheid meer gemaakt tussen zaterdagclubs en zondagploegen, maar alles gaat op één hoop. Er is dus ook geen sprake meer van speeldagen, maar van speelweekenden. In de competities worden op zowel zaterdag als zondag wedstrijden gespeeld.

Is het dan mogelijk dat ploegen die gewend waren op zaterdag te voetballen vanaf komend seizoen ook wedstrijden op zondag moeten gaan spelen? Zeker! De duels worden afgewerkt op het door de thuisclub gewenste tijdstip. Als een zondagclub dus bij de KNVB de voorkeur opgeeft om op zondagmiddag om 14.30 uur af te trappen, is dat in principe het uitgangspunt. Ook als de uitspelende club een zaterdagvereniging is.

Volledig scherm Een beeld uit het duel van afgelopen seizoen tussen Hoek (blauw-wit) en SteDoCo. Beide clubs zitten ook komend seizoen weer bij elkaar in de competitie, maar treffen verder meer nieuwe gezichten dan oude bekenden. © Anne Hana

Alleen wanneer een zaterdagvereniging dat uit principiële overweging is, bijvoorbeeld omdat een club vanwege een bepaalde geloofsovertuiging niet op zondag wil voetballen of als een club sinds de oprichting nooit een ploeg in een zondagcompetitie heeft gehad, wordt er een uitzondering gemaakt. Dan wordt er zaterdagavond om 18.00 uur afgetrapt, als de verlichting bij de thuisclub dat toestaat natuurlijk. Als de veldverlichting niet in orde is, begint de wedstrijd op een nog eerder moment.

Zondagvoetbal boven de Westerschelde

Bij het indelen van de weekenddivisies heeft de KNVB een splitsing gemaakt tussen clubs uit het zuidelijke deel van het land en de noordelijke helft. Zeeland krijgt mede daardoor voor het eerst sinds 2020 weer zondagvoetbal boven de Westerschelde. In dat jaar stapte VC Vlissingen volledig over naar het zaterdagvoetbal. Goes had die stap een jaar eerder al gemaakt, al bleef het op papier altijd een zondagclub. Komend seizoen zal het dat in de praktijk ook deels weer zijn. Zelf zal het de thuiswedstrijden op zaterdag blijven spelen, maar Goes is geen principiële zaterdagclub, dus uitwedstrijden bij zondagclubs moeten ook op zondag worden afgewerkt. Behalve Achilles Veen - de enige club waar Goes afgelopen seizoen ook tegen voetbalde - komen álle competitiegenoten in de vierde divisie C uit het zondagvoetbal.

Hoek en Kloetinge zullen in de derde divisie B wel al hun wedstrijden op zaterdag blijven spelen, hoewel ook zij vooral zondagclubs treffen. De twee Zeeuwse verenigingen staan op de door de KNVB gepubliceerde voorlopige lijst met principiële zaterdagclubs. Kloetinge speelt na de zomer bovendien tegen geen enkele ploeg waar het afgelopen seizoen ook bij in de competitie zat. De meest recente tegenstander is Baronie, de vorige club van trainer Jurriaan van Poelje. Kloetinge speelde in 2020 tegen de Bredanaars in de districtsbeker. Hoek treft met Barendrecht, Sportlust'46 en SteDoCo wel drie oude bekenden van vorig seizoen.

Overigens wordt het weekendvoetbal niet alleen ingevoerd in de divisies, maar ook in de eerste klasse. Terneuzense Boys is volgend seizoen de enige Zeeuwse ploeg op dat niveau. De Zeeuws-Vlamingen zullen alleen nog even geduld moeten hebben voor de indeling van hun competitie. Die maakt de KNVB pas een week later, op 8 juli, bekend. Terneuzense Boys staat net als Hoek en Kloetinge op de voorlopige lijst van de KNVB met principiële zaterdagclubs. Op 8 juli volgt ook het speelschema voor de divisie-ploegen.

Bekijk hieronder de indelingen van de Zeeuwse divisie-ploegen:

Derde divisie B AWC*

Baronie*

Blauw Geel’38*

Barendrecht**

Gemert*

Groene Ster*

Hoek**

Kloetinge**

SV Meerssen*

OJC Rosmalen*

OSS’20*

Quick*

Sportlust’46**

SteDoCo**

TEC*

TOGB*

UNA*

Unitas* * Zondagclub ** Principiële zaterdagvereniging

Vierde divisie C Achilles Veen**

Best Vooruit*

Dongen*

EVV Echt*

Goes

Halsteren*

HVCH*

Juliana’31*

SC Kruisland*

Nemelaer*

RKSV Nuenen*

Orion*

UDI’19*

Unitas’30*

SV Venray*

Wittenhorst* * Zondagclub ** Principiële zaterdagvereniging

Wie speelt wanneer? Door de invoering van het weekendvoetbal zijn er komend seizoen meerdere speeldagen en aanvangstijdstippen mogelijk in competities waarin Hoek, Kloetinge en Goes uitkomen, de derde- en vierde divisie. Voetbalbond KNVB houdt de volgende dagen en tijden aan als basis: Zaterdagclub thuis tegen zaterdagclub/zondagclub: zaterdag 14.00/14:30/15:00/15:30 uur. Zondagclub thuis tegen zondagclub: zondag 14.00/14:30 uur. Zondagclub thuis tegen zaterdagclub: zondag 14.00/14:30 uur. Zondagclub thuis tegen principiële zaterdagvereniging: zaterdag 18.00 uur (als een vereniging niet over kunstlicht beschikt, wordt de wedstrijd vanwege de mogelijk invallende duisternis op de uiterste aanvangstijd ingepland). Zondagclubs hebben de mogelijkheid bij de KNVB hun voorkeur uit te spreken om hun thuiswedstrijden ook op zaterdag te spelen.