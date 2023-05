Bijna alles valt de goede kant op voor Goes, maar een ticket voor de nacompetitie zit er niet in

VIERDE DIVISIEHet is Goes niet gelukt in de laatste speelronde van de vierde divisie een ticket voor de nacompetitie te bemachtigen. De Zeeuwen wonnen zelf met 2-3 bij Achilles Veen en zagen veel concurrenten verliezen, maar Kloetinge bleek uiteindelijk de spelbreker.

Op de slotdag van de vierde divisie had Goes nog een piepklein kansje om een ticket voor de nacompetitie in handen te krijgen. Maar dan moest alles wel de goede kant op vallen in de strijd om de derde periodetitel. Nieuwenhoorn moest verliezen, ARC het liefst ook, Kloetinge mocht niet winnen en Goes moest zelf met zo ruim mogelijke cijfers winnen om bijvoorbeeld andere concurrenten als Poortugaal bij een gelijke stand ook op doelsaldo de baas te blijven.

Maar het enige dat Goes dus in eigen hand had, was dat laatste: met een zo groot mogelijke uitslag winnen bij Achilles Veen. Het was echter de thuisploeg die in de openingsfase de betere kansen kreeg en ook scoorde. Jens Verschuren - in de vijfde minuut miste hij al een kans - bracht Achilles Veen in de achtste minuut op 1-0. En hoe! Op ruime afstand van het doel, aan de zijkant van het veld, nam hij de bal in eens op zijn pantoffel en werkte de bal zo over Goes-goalie Matthew Lentink heen.

Pas halverwege de eerste helft stichtte Goes gevaar. De eerste kans miste Mitchell de Nooijer, bij de tweede mogelijkheid legde hij af op Erwin Franse. Die tikte de 1-1 binnen. Achilles Veen rook daarna aan een nieuwe voorsprong, maar het was Goes dat uiteindelijk de leiding nam. Jesse Kalwij kreeg de bal ietwat fortuinlijk mee en rondde beheerst af: 1-2 voor Goes. En direct na de pauze werd het zelfs 1-3, via opnieuw een doelpunt van Erwin Franse, die een te zachte terugspeelbal onderschepte.

Met die comfortabele voorsprong op zak gaf Goes-trainer Dennis de Nooijer enkele spelers speelminuten die gedurende het seizoen niet veel aan de bak zijn gekomen. De vertrekkende doelman Dion Aerssens bijvoorbeeld, die na de zomerstop voor SVOD’22 speelt. Of Ryleigh Doesburg, die de overstap maakt naar Terneuzense Boys. Tijdens zijn invalbeurt tegen Achilles Veen was Doesburg nog bijna trefzeker. Ook Francis Kabwe Manengela, die verkast naar Kruisland, scoorde bijna. Zijn inzet werd op de paal getikt.

Geen nacompetitie

In de slotminuten kreeg Goes nog een treffer tegen, weer van Verschuren, waardoor de Zeeuwen met slechts één treffer verschil wonnen van Achilles Veen. Het werd daarna nog even spannend of de overwinning voldoende was om op de slotdag toch nog nacompetitievoetbal veilig te stellen. Het antwoord op die vraag was nee. Want Nieuwenhoorn en ARC verloren wel, maar Kloetinge gooide roet in het eten. De kampioen won overtuigend van WNC (7-1) en pakte daardoor de periodetitel. Omdat Kloetinge al kampioen is, schuift het nacompetitie-ticket niet door in de periodestand, maar naar de eerste ploeg zonder periodetitel op de ranglijst. En daar had Goes nog net Smitshoek boven zich.