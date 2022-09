Bij Zwaluwen verdedigt Goes wel prima, maar scoort het te weinig

VIERDE DIVISIEVLAARDINGEN - De ene wedstrijd is de andere niet. Vraag dat maar aan Goes. Na een doelpuntrijk gelijkspel in de eerste wedstrijd van het seizoen in de vierde divisie moest het zaterdag genoegen nemen met een doelpuntloze remise. Bij Zwaluwen werd het 0-0.

,,Verdedigend moet het beter.’’ Dat waren de woorden van trainer Dennis de Nooijer na afloop van de eerste competitiewedstrijd van zijn club Goes in de vierde divisie. Want hoewel de Bevelandse formatie er in de seizoensopener tegen WNC drie maakte, kreeg het er ook drie om de oren. Spektakel alom, maar van de trainer mocht het wel ietsje minder. In ieder geval aan de kant van de tegenstander dan.

Die opdracht nam Goes op bezoek bij Zwaluwen erg letterlijk. Verdedigend moest het beter en dat ging het ook. Er werd nauwelijks iets weggegeven in Vlaardingen. Maar zelf kreeg het nu ook bitter weinig. Pas ver in de eerste helft was er het eerste gevaar voor de mannen van De Nooijer. Een vrije trap van spits Daniel Wissel ging net over. En ook Francis Kabwe Manengela probeerde het op slag van rust nog, maar scoorde niet.

Ook vlak na de pauze kreeg hij de bal er, op aangeven van Wissel, niet in. Maar Kabwe Manengela en Wissel gaven wel een signaal af. Want de nul houden is achterin heel prettig, maar kost je punten als het voorin gebeurt. Maar hoe hard Goes het ook probeerde; het gebeurde toch. Want onder anderen Wissel en Erwin Franse kregen de bal er in het restant van de wedstrijd niet meer in. Goes moest het dus opnieuw doen met een punt.

Een punt waar de ploeg een heel ander gevoel aan zal overhouden dan het punt tegen WNC. Verdedigend was er zaterdag geen vuiltje aan de lucht. Aanvallend zat het niet mee. Kansen waren er voldoende, maar de afronding liet te wensen over.