Bij ZVV Middelburg denken ze dat de eredivisiedroom realistisch is

DERDE DIVISIE/VIDEO De laatste kans is niet aan Goes besteed; degradatie is een feit

VEENENDAAL - Het doek is in de derde divisie van het zaterdagvoetbal gevallen voor Goes. Sparta Nijkerk leek de mannen van trainer Kevin Hollander nog te helpen, door concurrent VVOG te verslaan, maar Goes slaagde er zelf niet in zijn laatste kans te pakken. Bij Dovo moest gewonnen worden, maar het werd een 3-0-nederlaag.

28 mei