Bij rentree voor HSV slikt Van Drongelen een pijnlijke nederlaag

HSV nam vervolgens geen risico met Van Drongelen, die tijdens de trainingen wel liet zien steeds sterker te worden. Voor de beladen stadsderby tegen St. Pauli keerde hij terug in de wedstrijdselectie. HSV raakte in de openingsfase via Kittel de lat, niet veel later ging een kopbal van Jung via diezelfde lat over. St. Pauli kreeg ook kansen op de openingstreffer, maar gescoord werd er pas in de slotfase.