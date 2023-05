Bij IJzendijke is het dit seizoen minder dan ze gewend zijn: ook nederlaag in Amsterdam

Vooral in het eerste bedrijf voetbalde IJzendijke heel goed. Alleen de laatste pass was elke keer net niet goed, waardoor er weinig kansen werden gecreëerd. Wartburgia 2 ging wel goed om met de kansen en was uitermate effectief. Van de vier kansen verdwenen er voor de pauze mede dankzij geblunder bij de bezoekers al drie in het doel.

In het laatste gedeelte van de tweede helft ging IJzendijke nog drukken, maar loon naar werken zat er niet in. ,,Deze wedstrijd is typisch voor dit seizoen. We voetballen goed, maar onze fouten worden elke keer afgestraft. Het is dit jaar minder dan dat we gewend zijn en dat is heel jammer’’, zo zei speelster Maud Kuijpers na afloop.