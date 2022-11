Bij Goes is het lek nog niet boven: twaalf tegengoals in twee wedstrijden

VIERDE DIVISIEHet lek is nog niet boven bij Goes. De vierdedivisionist verloor vorige week zaterdag met 7-1 van ’s-Gravenzande en liep deze zaterdag weer tegen een flinke nederlaag aan. Op bezoek bij nummer twaalf Spijkenisse verloor de Zeeuwse nummer vier met 5-1.

Voor Goes verliep het seizoen in de vierde divisie tot afgelopen zaterdag zonder al te veel gekkigheden. De degradant uit de derde divisie streed - nog steeds overigens - mee om de bovenste plaatsen, verloor alleen de derby tegen Kloetinge en had een prima doelsaldo. Weinig reden tot zorgen. Maar ineens was daar de dikke 7-1-thuisnederlaag tegen ’s-Gravenzande.

Dat zorgde niet alleen voor slecht nieuws bij Goes, maar ook bij Spijkenisse. Want tegen die ploeg moest Goes zaterdag voor eerherstel zorgen. En daar begon het al snel mee. Na drie minuten was het al raak voor de Zeeuwen. Daniël Wissel opende de score uit een corner. Precies wat Goes nodig had na de zeperd van de week ervoor. Maar niets bleek minder waar.

Want al in de veertiende minuut maakte Spijkenisse gelijk (goal Dwaite Duurham) en in de 23ste minuut namen de Zuid-Hollanders via Xander Buitenhek de leiding: 2-1. En daar bleef het niet bij. Goes liep in de eerste helft namelijk ook grote personele problemen op. Keeper Matthew Lentink en Dany van Dijk kwamen met elkaar in botsing en moesten het veld verlaten. Zij werden vervangen door Dion Aerssens en Jesse Kalwij. Daarna viel ook Stefan de Bert nog uit.

Niet veel beter

Na de pauze werd het er niet veel beter op voor Goes. Al in de eerste minuut kwam het via Duurham op een grotere achterstand. De ingevallen doelman Aerssens kon de bal niet onder controle houden en Duurham profiteerde. Nog geen kwartier later werd het ook 4-1, via Jawad Bellahsan. Alsof dat nog niet genoeg was, maakte diezelfde Bellahsan er ook nog 5-1 van.

Wederom een pijnlijke middag voor Goes dus. Eerherstel zat er voor de vierdedivisionist slechts een kwartier in. Daarna ging het vooral bergafwaarts. Zowel voetballend gezien als gelet op de personele problemen. Ook heeft het doelsaldo van de Bevelandse formatie flinke schade opgelopen in de afgelopen twee wedstrijden. Die duels leverden twaalf tegendoelpunten op, terwijl Goes in de acht wedstrijden daarvoor slechts acht tegengoals kreeg.