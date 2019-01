‘Bij een corner of vrije trap tegen moeten alle alarmbellen afgaan’

GOES - Na de 3-2-nederlaag vorige week tegen OSS’20 nam Goes-trainer Rogier Veenstra het woord ‘handhaven’ in de mond. In aanloop naar het duel met Jong FC Volendam van zondag spreekt aanvoerder Ruben Hollemans deze bewoordingen tegen. ,,Wij gaan echt niet tegen degradatie voetballen.’’

Ondanks de goede seizoensstart in de derde divisie heeft Goes een aantal roerige weken achter de rug. De krappe selectie kampt met verschillende blessuregevallen, waardoor de spoeling erg dun is. Toeval of niet; het elftal van trainer Veenstra verloor vier van de laatste vijf wedstrijden.

Quote Soms missen we de over-mijn-lijk-mentali­teit om koste wat kost een treffer te voorkomen Ruben Hollemans

Naast bovengenoemde tegenvallers volgde het incident met Roycel James. De verdediger ontbrak de voorbij twee weken. Volgens de Walchenaar kwam de club zijn financiële afspraken niet na. Dat probleem lijkt opgelost. Hij is er zondag bij tegen Jong FC Volendam.

Eerder dit seizoen wonnen de beloftes uit het vissersdorp geflatteerd met 5-1. Met een realistische blik kijkt Hollemans vooruit naar het duel. ,,Wij gaan echt niet tegen degradatie voetballen’’, stelt de aanvoerder nogmaals. ,,Maar we moeten zeker ook naar onderen kijken. Vorige week verloren de bovenste ploegen van de onderste. Daardoor is een aantal teams dichterbij gekomen.’’

Goede gevoel

Goes, de nummer acht op de ranglijst, wordt in de nek gehijgd door Quick. Aan de andere kant: als de formatie haar twee inhaalduels wint, klimt het naar plek zes, vijf of zelfs vier. Volgens Hollemans moet de groep het ‘goede gevoel’ terugkrijgen. ,,Alles valt of staat met overwinningen. We moeten weer in een flow terechtkomen. Dan maakt het niet uit welke jongens spelen, dat bewezen we vorig jaar in de nacompetitie.’’

De inwoner van Sint Laurens is naast positief ook kritisch. ,,De harde werkelijkheid leert ons dat in de laatste twee duels vijf tegendoelpunten voortkwamen uit standaardsituaties. Dat moet er echt uit. Bij een corner of vrije trap tegen, moeten alle alarmbellen afgaan.’’

Goes kampte de laatste twee seizoenen vaker met dat probleem, stelt Hollemans. ,,Soms missen we de over-mijn-lijk-mentaliteit om koste wat kost een treffer te voorkomen. Iedereen moet bij zichzelf te rade gaan: ‘Heb ik er alles aan gedaan om een goal te voorkomen?’.’’