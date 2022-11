Bij DwO’15 is het voorlopig genieten geblazen

Waar DwO’15 in het vorige voetbaljaar lang op één schamel puntje stond, is het nu een ongekende weelde voor de formatie uit de gemeente Borsele. ,,Het blijft maar goed gaan en het is genieten geblazen’’, aldus Sandhövel. De oefenmeester is bezig aan zijn eerste seizoen bij DwO’15. ,,We hebben een grote en fitte selectie. Het voordeel aan deze groep is dat ze weten wat er moet gebeuren. Als er bijvoorbeeld iemand wegvalt is het eigenlijk vrij makkelijk om een andere speler in te passen.’’