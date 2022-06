Bij Bruse Boys is er allesbehalve sprake van berusting: ‘Dit is zo goed voor de moraal’

De winnende treffer werd in het Brabantse kamp zwaar aangevochten, na een onduidelijk vlagsignaal van de neutrale assistent die een ingooi plots aan de thuisclub toewees. Jonker had er maling aan en schoot in de korte hoek binnen: 1-0. ,,Het was voor ons in de eerste helft vooral tegenhouden. Het was een wedstrijd waarin het op momenten aan kwam.’’ Vroeg in de partij had de naar WIK’57 vertrekkende Koen van de Berge met een vrije trap op de lat voor het eerste wapenfeit gezorgd.