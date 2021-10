Bewogen en kleurrijke derby tussen Terneuzen en Philippine eindigt in balans

De Pooter en De Bruijn verlieten het veld in de 83e minuut, kort nadat Terneuzen op 1-1 was gekomen. De Bruijn maakte met zijn grensrechtersvlag een slaande beweging richting De Pooter, die daarop de assistent-scheidsrechter een duw gaf. Met tien tegen elf kregen beide ploegen in de slotfase nog kansen, maar gescoord werd er niet meer.

Terneuzen had in de eerste helft een optisch overwicht en trof in Philippine een ploeg, die terugplooide op eigen helft, maar met snel uitgevoerde tegenstoten gevaar probeerde te stichten. Na de rust domineerden de rood-zwarten en werd er vooral op de helft van Philippine gespeeld. De bezoekers gaven stug verdedigend nauwelijks kansen weg.

Vierde vrije trap is raak

Het gelijkspel leidde in beide kampen tot gemengde gevoelens. ,,Het was in de tweede helft een omsingeling, maar de laatste bal was steeds net niet goed’’, zei Terneuzen-trainer Hubert van den Hemel. ,,Het was tekenend voor de wedstrijd dat zij tegen tien man toch van achter bleven staan.’’ Carlo van Grimberghe, trainer van Philippine, zei trots te zijn op zijn ploeg. ,,Terneuzen is aan een goeie serie bezig. Als je dan een punt pakt, is dat eigenlijk goed. Maar ik merk dat we teleurgesteld zijn dat we niet winnen.’’