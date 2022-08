Bestuur van Terneuzen wil met eerste elftal naar zaterdagvoetbal, zo snel mogelijk

Een mogelijke overstap speelt al langer bij de club. Intern onderzoek heeft uitgewezen dat met name bij de seniorenteams een overstap de voorkeur geniet. ,,Het vroege vertrek naar uitwedstrijden richting Brabant speelt daarbij onder andere een rol’’, laat het bestuur in een toelichting weten.

Grotere drukte op complex

Het besef is er bij de club dat een overstap mogelijk ook nadelen heeft, maar deze zijn vooral van huishoudelijke aard zoals grotere drukte op het complex op zaterdag. Daarom stelt het bestuur voor om de overstap te maken, en wel komend seizoen. Om dat te kunnen regelen, is een besluit vóór D-Day, 14 september nodig.

De uitstroom van Zeeuwse zondagclubs is 20 jaar geleden al ingezet. In hoog tempo zijn de Walcherse, Bevelandse en Schouwse zondagclubs overgestapt naar het zaterdagvoetbal. Goes is boven de Westerschelde formeel nog de enige zondagclub met een standaardelftal. Dat team speelt echter al drie jaar op zaterdag (eerst in de derde, nu in de vierde divisie).