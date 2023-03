‘Beste heren, waar zijn de dames?’ KNVB zet in op meer vrouwelijke trainers, arbiters en bestuursleden

VIERDE DIVISIE/VIDEO Kloetinge doet na twee nederlagen op rij weer goede zaken dankzij zuinige zege en assistko­ning Dijkstra

Dankzij een zuinige zege stapte Kloetinge zaterdag na twee verliesbeurten eindelijk weer als winnaar van het veld. In Gouda was de koploper van de vierde divisie met 0-1 te sterk voor laagvlieger Jodan Boys. Daardoor nam Kloetinge weer een iets grotere voorsprong in de titelstrijd.