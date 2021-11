Beslissend zijn, zonder de bal te raken, dat is heerlijk

Deze week hing ik – in etappes – figuurlijk aan de lippen van Nico Dijkshoorn. De Amsterdamse schrijver en columnist was in Rotterdam te gast bij Martijn Krabbendam en Michel van Egmond, in de Dick Voormekaar Podcast. Om zijn nieuwe boek een klein beetje te promoten, maar gelukkig vooral om over voetbal te ouwehoeren. Het werd een 2,5 uur durende aflevering, die geen moment verveelde.