Benhammou langer in de wachtkamer: gestaakt halve finale-duel woensdag uitgespeeld op neutraal terrein

Hovocubo, dat in Zwaag in eigen huis speelde, ging met nog vijf minuten en 36 seconden te spelen aan de leiding (2-0) toen de wedstrijd werd gestaakt. Een woordvoerder van de KNVB laat weten dat de scheidsrechters besloten ermee te stoppen, omdat er volgens hen een onveilige situatie was ontstaan voor spelers en supporters.

Over de verdere inhoud van de zaak wil de voetbalbond nog niets kwijt. De KNVB geeft aan dat het nog onderzoek doet naar de gebeurtenissen. Wel is inmiddels duidelijk dat het restant van de wedstrijd woensdagavond zonder publiek wordt uitgespeeld op de KNVB Campus in Zeist.

Wil Benhammou met Tigers Roermond de finale om de landstitel in het zaalvoetbal halen, zal zijn ploeg in de resterende minuten de 2-0-achterstand om moeten buiten in een overwinning. De gestaakte wedstrijd was het derde duel van de Limburgers met Hovocubo in een best of three-serie in de halve finale van de play-offs. Van de eerste twee wedstrijden wonnen beide ploegen er één.