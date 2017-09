Benhammou in de wolken door Supercup, superstaf en wereldgoals

VIDEOTHOLEN - Hicham Benhammou heeft een bindend advies voor de mensen die willen weten hoe het hem de eerste maanden als trainer van zaalvoetballandskampioen ‘t Knooppunt is vergaan. ,,Echt, kijk de beelden van de wedstrijd om de Nederlandse Supercup terug. Dat was echt extreem goed.’’ De hoofdcoach van de Amsterdammers kan het weten, want hij zag de wedstrijd tegen FC Marlène (5-0-zege) live én twee keer op beeld.

Alles wat hij graag wil zien van een zaalvoetbalploeg liet zijn team afgelopen zaterdag zien. Zijn spelers bezorgden de Thoolse coach de derde prijs in zijn loopbaan als trainer, na de titel met Groene Ster in de eerste divisie en het landskampioenschap van Indonesië met Vamos FC Mataram.

,,Ik heb het wiel niet uitgevonden of zo, maar ik wil gewoon niet voor de goal hangen’’, voorziet Benhammou de beelden alvast van wat commentaar. ,,Ik wil dat mijn spelers de bal gaan halen en het liefst zo snel mogelijk. Alles moet draaien, iedereen moet bewegen. Druk zetten we met alle vier de veldspelers.’’

De tekst gaat verder onder de video.

Niet vrijblijvend

Hij kan dat wel willen, maar hij heeft wel de medewerking, overtuiging en overgave van zijn spelers nodig. Dat alles kreeg hij vrij vlot. ,,We zijn begin juli voor het eerst bij elkaar gekomen’’, blikt Benhammou terug. ,,De spelers zijn toen onder handen genomen door onze fysiotherapeuten en hebben een schema op maat meegekregen. Dat trainingsschema was niet vrijblijvend, kan ik je vertellen.’’

Want Benhammou sprak direct over zijn verwachtingen, wensen en visie en eist van zijn spelers dat ze een goede conditie hebben en fysiek in orde zijn. Het kwalificatietoernooi voor de Futsal Cup - de Champions League voor het zaalvoetbal - was eind augustus de eerste ‘afspraak’. ,,Daar zag ik al dat de spelers vrij rap snapten welke richting wij als technische staf op willen.’’

Beckham en Cruijff

Niet alleen zijn spelers geven hem een goed gevoel, ook de staf waar hij mee werkt. Said Ouasti, die bij Groene Ster al in zijn staf zat, verzorgt de wedstrijd- en video-analyses. Said Kwyasse is de conditietrainer en Benhammou heeft met Richard Smits en Danny Blok twee fysiotherapeuten tot zijn beschikking. ,,Richard heeft met de besten op aarde samengewerkt’’, weet de Thoolse coach.

,,Met David Beckham, Michael Owen, Johan Cruijff, Diego Maradona... Een mooi rijtje, toch? Said Kwyasse is oud-bokskampioen en is mede-eigenaar van een sportschool in het olympisch stadion. Ik word gewoon omringd door de besten in hun vakgebied. Ik kan bijna niet omschrijven hoe dat is. Tot nu toe is het een geweldige ervaring. Heerlijk. En ik geniet. Kijk die beelden van die wedstrijd om de Supercup maar terug, dan weet je waarom.’’