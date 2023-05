Benhammou en Tigers ondanks nederlaag naar halve finale in strijd om landstitel zaalvoetbal

Doordat Tigers vrijdag al met 1-8 won van HV Veerhuys hoefde de ploeg van Benhammou niet vol gas te geven in het tweede duel. ,,Door die 1-8 konden veel jongens in actie komen die normaal niet spelen’', verklaarde Benhammou. ,,Daarnaast hebben we er alles aan gedaan om gele kaarten, schorsingne en blessures te voorkomen. Het baart me dus geen zorgen dat we hebben verloren. Het doel was het bereiken van de volgende ronde en dat is gelukt.”

Lees ook Thoolse coach Benhammou zet grote stap naar halve finale in play-offs om landstitel zaalvoetbal

Dat het Tigers is gelukt om de play-offs te halen, was al een unicum voor de club uit Roermond. Het bereiken van de halve finale was dus een nieuw hoogtepunt. Daarin nemen Benhammou en zijn ploeg het op tegen de voormalige landskampioen Hovocubo. Een best of three-systeem zal gaan uitwijzen wie zich plaatst voor de finale. Wie als eerste twee keer wint, gaat naar de finale. Aan de voorbereiding zal het niet liggen volgens Benhammou. ,,Wij hebben de beste analist van Nederland, Saïd Ouasti, die alles tot in de puntjes zal uitwerken. Eerder dit seizoen hebben we twee keer laten zien dat we van Hovocubo kunnen winnen.’'

Saïd Bouzambou

2 juni staat voor Benhammou de eerste wedstrijd in de halve finale tegen Hovocubo op het programma. Een andere Zeeuw komt dan ook in actie in de halve eindstrijd in de play-offs om de landstitel. Saïd Bouzambou speelt met FC Eindhoven in de andere halve finale tegen ASV Lebo. De Vlissingse topschutter maakte zich al heel het seizoen op voor deze fase van het jaar. ,,Nu pas begint de competitie echt voor ons’’, zei hij eerder.