Benen dicht als pannakoning Easy Man met je duelleert

Philippine geeft ’t goede voorbeeld: het proces boven de punten

3 december VLISSINGEN - Het is stil in trainersland. Ongewoon stil voor deze tijd van het jaar. Waar normaal gesproken de meeste clubs richting de feestdagen wel bekend maken of ze verlengen met hun hoofdcoach of voor een ander kiezen, of de oefenmeester misschien zelf voor een andere uitdaging kiest, blijft de massa aan berichten nu uit. Het coronavirus heeft duidelijk ook invloed op de trainerscarrousel.