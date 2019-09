Ben Sellam en Azzanagui sluiten EK af zonder punten

Van Drongelen moet even slikken na verrassen­de reserverol bij Jong Oranje

7:00 DOETINCHEM - Sinds Rick van Drongelen twee jaar geleden zijn debuut maakte bij Jong Oranje, was de verdediger altijd een vaste waarde. Bij HSV startte de Axelaar dit seizoen ook ijzersterk, maar gisteravond vond hij zichzelf bij de start van de nieuwe EK-kwalificatie ineens terug op de bank. Jong Oranje won met 5-1, Van Drongelen mocht vlak voor tijd nog even invallen. ,,Zullen we het maar vooral over HSV hebben?’’