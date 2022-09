Belgische basis en Nederlandse invallers Hoek trekken het eerste punt over de streep

DERDE DIVISIEVEENENDAAL - Hoek is eindelijk van de nul af. De Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist, die zaterdag meer op een Belgische ploeg leek, slaagde er op bezoek in Veenendaal bij GVVV niet in te scoren, maar sleepte wel een punt over de streep. Ook drie Nederlandse invallers konden het verschil niet maken.

Bij GVVV zullen ze wel even gedacht hebben: spelen we nu in de Nederlandse derde divisie of de BeNeLiga?. De Veenendalers krijgen namelijk niet iedere week een elftal vol Belgen op bezoek, maar zaterdag was dat wel het geval. Voor het derde duel in de derde divisie koos de Belgische trainer Bjorn De Neve van het nog puntloze Hoek namelijk uitsluitend voor landgenoten in de basisopstelling. Een unicum. Daardoor was de bank juist gevuld met enkel Nederlandse spelers: Steve Schalkwijk, Jahrdell Constansia, Sylvio Hage en reservekeeper Finn Murre.

Het elftal Belgen van Hoek kwam in Veenendaal in de openingsfase onder druk te staan en had dik tien minuten nodig zich daar onderuit te kunnen spelen. Pas na twaalf minuten was er de eerste kans voor de Zeeuws-Vlaamse ploeg. Jeffred Bonsu kon het voorbereidend werk van Robbe Goddyn niet afronden en een kwartier later had Bonsu zijn vizier opnieuw niet op scherp. Tussendoor was GVVV dichtbij de openingstreffer, maar de poging van de thuisploeg eindigde in het zijnet. Ook redde Hoek-keeper Lars Knipping een keer prima.

Na rust waren het juist de Belgen van Hoek die furieus van start gingen en GVVV terugdrongen. Rik Impens bediende Giovanni Delannoy, maar die lobde de bal over. Een kwartier daarna ging Sportpark Panhuis uit zijn dak, omdat het dacht dat de thuisploeg er 1-0 van had gemaakt. Het bleek een kwestie van gezichtsbedrog; de bal belandde in het net, maar aan de verkeerde kant van de paal. Teleurstelling bij de aanhang van de thuisploeg, maar Hoek kon opgelucht ademhalen en blijven jagen op het eerste punt van het seizoen.

Rode kaart

Ook keeper Knipping (enkele prima reddingen) en verdediger Alexander Embrechts (bal van de lijn gehaald) hielden Hoek in de race. De rode kaart (twee keer geel) voor GVVV-aanvoerder Taoufik Adnane was bovendien een lekkere meevaller. De ploeg van trainer De Neve, die Hage, Schalkwijk en Constansia in de tweede helft liet invallen, sleepte daarna het eerste punt van het seizoen binnen. Al had dat niet veel gescheeld, want een kopbal van de thuisploeg spatte in de slotfase nog uiteen tegen de paal. Ook Knipping redde nog een keer.