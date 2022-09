Bekijk hier het programma in competitie en districtsbeker voor de Zeeuwse clubs

Bestuur van Terneuzen wil met eerste elftal naar zaterdag­voet­bal, zo snel mogelijk

Voetbalvereniging Terneuzen maakt werk van een overstap naar het zaterdagvoetbal. Op maandag 12 september is een extra ledenvergadering belegd die volledig in het teken staat van het bestuursvoorstel om in elk geval met het eerste elftal naar de zaterdag te gaan.

30 augustus