Bekijk hier de wereldgoal van Bradley de Nooijer waarmee hij stadsderby in Sofia beslist

De verdediger uit Oost-Souburg haalde in de 87e minuut vernietigend uit. De bal zeilde prachtig in de bovenhoek: 2-1.

Het was een belangrijke zege op de koploper. CSKA Sofia heeft nu slechts één punt minder dan CSKA 1948, maar ook twee duels minder gespeeld. De thuisclub keek tegen CSKA 1948 wel lange tijd tegen een achterstand aan. De gasten kwamen in de 51e minuut op voorsprong. Ivan Turitsov zorgde in de 78e minuut vanaf de stip voor de gelijkmaker, waarna linkervleugelverdediger Bradley de Nooijer in de 87e minuut zijn ‘moment of fame’ beleefde.