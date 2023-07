Bekijk hier bij wie jouw club komend seizoen in de competitie zit

Zo zijn er in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal twee competities met Zeeuwse ploegen bijgekomen. Dat komt vooral door de Zeeuws-Vlaamse overstappers uit het zondagvoetbal. Zij zijn toegevoegd aan de vierde klasse A, waar Cadzand, Schoondijke en Spui al in zaten. De Bevelandse ploegen DwO'15 en HKW'21 vullen de Zeeuws-Vlaamse competitie aan.

Ook de vierde klasse B is volledig Zeeuws, terwijl de nieuwe vierde klasses, C en D, slechts voor een deel bestaan uit ploegen uit Zeeland. Verder is de derde klasse B qua Zeeuwse inbreng een stuk magerder (alleen Bruse Boys en Krabbendijke). In het zondagvoetbal is de vijfde klasse terug. Daardoor zijn alle zondagklasses weer mengelingen van Zeeuwse en Brabantse ploegen.