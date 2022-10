Bekerverlies herschrijft recordboek van Groene Ster Vlissingen

Brabants manusje-van-al­les beslist Zeeuwse derby voor Kloetinge

Een Brabander werd vrijdagavond matchwinnaar in een Zeeuwse derby. Jorik Mijnhijmer uit Breda brak na 81 minuten de ban voor Kloetinge tegen Goes. Het manusje-van-alles bij Kloetinge - hij stond al spits, schaduwspits en linksbuiten - was attent bij een verre ingooi en schoot de enige treffer van de avond binnen. Goes kon na de rode kaart voor Timo Lijbers, halverwege de tweede helft, geen vuist meer maken.

14 oktober