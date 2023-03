Beker-echec van Kloetinge in Dordrecht: ‘Het is een wanprestatie waar ik goed ziek van ben’

Bijna de gehele technische staf ontbreekt bij Terneuzen­se Boys; club is niet blij met inhaalduel

Het is een traditie dat de amateurvoetballers in het zuiden van Nederland vanwege het carnaval een vrij weekend hebben. Dat geldt zaterdag echter niet voor de Zeeuwse voetbalploegen Terneuzense Boys en SVOD’22, die in de eerste klasse C van het district West 2 uitkomen. Daarvoor staat een inhaalprogramma gepland.