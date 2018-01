Begin van 2018 is hoopgevend voor VC Vlissingen

Vlissingen, dat aantrad met meerdere spelers die normaal gesproken op de bank vertoeven, nam al snel een 0-1-voorsprong. Hoessein Bouzambou opende in de vijfde minuut vanaf elf meter de score en in de 28ste minuut verdubbelde Menancio Weeda de marge door na een gekraakt schot van Steve Schalkwijk (ex-Walcheren) de bal in het doel te mikken: 0-2.



Walcheren kwam weliswaar meermaals voetballend onder de hoge druk van Vlissingen uit en kwam nog tot wat kansjes, maar de aanvallers werden bij uitvallen teruggefloten door de arbitrage (wegens buitenspel) of de pijlsnelle Vlissingen-verdedigers. Daardoor koerste Vlissingen in alle rust af op een prima overwinning, met een score die na de pauze door Yves Nyemb nog werd opgeschroefd naar 0-4 (63ste en 71ste minuut).



Door die overwinning houdt de equipe van Karelse zicht op een prijs (de districtsbeker) én werd er vertrouwen getankt in aanloop naar de tweede competitiehelft. Zondag komt het Baronie van ex-Vlissingen-trainer Jurriaan van Poelje op bezoek. Na veertien duels staat Vlissingen op de zevende plaats. Koploper OSS'20 heeft acht punten voorsprong.