Bart van Hanegem (Terneuzen) is chagrijnig als hij niet scoort

Hoek wil jack­pot-vi­be meenemen naar Woerden: ‘Positivis­me is voelbaar’

Het positivisme golfde donderdag nog door Hoek. Het bekersucces van twee dagen eerder tegen IJsselmeervogels (winst na strafschoppen) voelde bij spelers, staf en de rest van de club nog altijd als de jackpot in een casino. Die vibe neemt de ploeg zaterdag in de derde divisie mee naar de uitwedstrijd tegen Sportlust’46 in Woerden.

24 september