Bart Nieuwkoop mist topper op bezoek bij Club Brugge

Nieuwkoop kreeg in dat duel een tik. Het is geen ernstige blessure, maar de tijd was tekort om op tijd fit te zijn voor de return in Brugge. Club en Union treffen elkaar woensdagavond in het Jan Breydelstadion (aftrap 20.30 uur). De winnaar van het duel heeft, met daarna nog twee wedstrijden te spelen, voorlopig de beste papieren om kampioen van België te worden. Union ging na de reguliere competitie als koploper de play-offs in, met een voorsprong van drie punten op Club Brugge.