Bart Nieuwkoop is bij herstart met Union meteen beslissend

Yerseke in Dinteloord op jacht naar promotie

DINTELOORD - Tweedeklasser Yerseke weet waar het zaterdag aan toe is. De ploeg van Alexander van Keulen, gister nog afwezig, neemt het dan in Dinteloord op tegen De Zwerver. De winnaar van dat duel komt volgend seizoen uit in de eerste klasse.

15 juni