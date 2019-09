Bart Boot: Boerenzoon, grasspecialist en mister WIK'57

video Voetbal Vodcast #1: ‘Dat Hoek-Goes zaterdag om 14.30 uur wordt gespeeld, kost heel veel toeschou­wers’

17 september VLISSINGEN - In de derde divisie zijn de twee Zeeuwse clubs al een maand onderweg, komend weekend gaan ook de overige voetbalclubs van start in de verschillende competities. Genoeg te bespreken dus in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de PZC Voetbal Vodcast, waarbij presentator Juriën Dam in gesprek gaat met sportverslaggevers Barry van der Hooft en Rudy Boogert.