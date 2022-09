Bankzitter Aertssen kan EK met Oranje onder 19 vergeten na opnieuw doelpuntloos gelijkspel

met video Jarige Martens schiet Hoek vanaf elf meter langs IJsselmeer­vo­gels

Hoek heeft zich via een stunt tegen IJsselmeervogels geplaatst voor het hoofdtoernooi van de KNVB beker. Nadat er in 120 minuten dinsdagavond niet gescoord was in Bunschoten-Spakenburg rekenden de Zeeuws-Vlamingen na strafschoppen (5-6) af met de tweede divisionist. De jarige Gertjan Martens hield het hoofd koel en loste vanaf elf meter het winnende schot, nadat Knipping en Zutterman dat eerder verzuimden.

21 september