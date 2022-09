Balgoochelaar belandt bij Bruse Boys: ‘alleen een panna als het rendement oplevert’

Jeand Doest heeft in het veldvoetbal geen lange historie. De Rotterdamse straatvoetballer kwam in de jeugd uit voor Sparta, ADO Den Haag en Willem II. Later ook voor v.v. Spijkenisse. Beter was hij op straat en in de zaal. Hij speelde voor Feyenoord Futsal, Oranje onder19 en in Rozenburg zaalvoetbal. Techniek, dat heeft hij in grote mate. Skills? Hij heeft er zijn beroep van gemaakt.

Hij trekt door de wereld als pannakoning, onder zijn bedrijfsnaam: Easy Man. Hij kroonde zichzelf twee keer tot wereldkampioen panna en staat bekend als ‘King of Panna’. Zijn skills vertoonde hij al in velerlei landen. ,,In mei ben ik in Florida geweest, in juni in New York en in augustus nog in Denemarken. Aanstaande zaterdag ga ik de eerste competitiewedstrijd van Bruse Boys tegen v.v. Kruiningen missen vanwege een clinic in Leidschendam.”