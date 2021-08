Balbezit levert Hoek in Assen geen overwinning op

In Assen kreeg de Belg dus wel de kans zich te laten zien, maar het was zijn landgenoot Rik Impens die voor de eerste dreiging zorgde namens Hoek. Hij kapte een tegenstander uit, maar zag zijn inzet gekraakt worden door een andere verdediger. Even daarvoor, na ruim een kwartier, had ACV ook al aanspraak gemaakt op de openingsgoal, maar Toufik Faraouni bracht een grote kans om zeep.

Hoek nam daarna het initiatief, maar de grootste kansen waren voor ACV. Gijs Jasper was het dichtst bij de 1-0, maar schoot over. De bezoekers waren echter niet onder de indruk. Hoek hield het meeste balbezit en slaagde er na de pauze in de thuisploeg vast te zetten op eigen helft. Doelpunten leverde het overwicht niet op. Echt grote kansen overigens ook niet.

Fraaie aanval

En dan zul je altijd zien dat de bal er aan de andere kant in vliegt. ACV kwam in de 73ste minuut onder de druk van Hoek uit en Mark Jagt was het eindpunt van de fraaie aanval: 1-0. Hoek moest in de achtervolging en was met Delannoy al snel dicht bij de gelijkmaker. In de 81ste minuut was het wél raak voor de bezoekers. Niels de Pauw kopte uit een corner van Impens de 1-1 binnen, wat net als tegen Barendrecht de eindstand was.