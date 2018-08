Bakx schittert weer, treffer Boere levert geen zege op

FC Eindhoven-Go Ahead Eagles: Istvan Bakx is de man in vorm bij de bezoekers uit Deventer, waar Julius Bliek niet bij de selectie zat. Voetbal International verkoos hem tot Speler van de Week in de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie en gisteren, in het tweede competitieduel, bewees hij opnieuw zijn waarde voor Go Ahead Eagles. In de zeventiende minuut zorgde de Vlissinger voor 0-1. Maar Eindhoven, met Augustine Loof uit Koewacht in het hart van de verdediging, maakte in de 33ste minuut gelijk via Marcelo Andre Veiga Lopes. Tien minuten na de pauze maakte Richard van der Venne er 1-2 van, op aangeven van Balx. Opvallend detail: beide spelers speelden vorig seizoen ook al samen bij TOP Oss. Bij 1-2 bleef het. Zowel Eindhoven als Go Ahead kreeg rood en sloot het duel dus af met tien man.