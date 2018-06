Bakx kiest voor nieuwe impuls in Deventer

RUDESTATS Goes pakt ook record in nacompeti­tie

12 juni Goes en de nacompetitie. Een gelukkiger huwelijk is er niet te bedenken in het Zeeuwse voetbal. Via Be Quick 1887 haalde Goes voor het eerst in de historie de derde divisie. De club promoveerde daarmee voor de zesde keer via de nacompetitie. Dat heeft geen enkele Zeeuwse ploeg beter gedaan.