Baas boven baas in derby: Van Nieuwenhuize troeft Adelaar af en schenkt SKNWK periodetitel

Stuiptrek­king Seroosker­ke blijft uit tegen Bruse Boys

SEROOSKERKE - Het duel tussen Serooskerke en Bruse Boys eindigde zaterdag in een 2-2-gelijkspel. Hekkensluiter Serooskerke verzuimde daarmee de aansluiting te pakken in de tweede klasse E. ,,We hebben het nog in eigen hand, maar de jongens waren wel terneergeslagen door de late 2-2’’, sprak Hans van de Broeke namens Serooskerke.

11 april